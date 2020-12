Die IHK Südlicher Oberrhein wird die Kammer an allen drei Standorten in Freiburg, Lahr und Offenburg von Mittwoch, 23. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 3. Januar, schließen. Telefonisch bleibt sie für ihre Mitglieder jedoch erreichbar. Auch Dokumente in dringenden internationalen Geschäften werden digital bearbeitet, so die IHK in einer Mitteilung.