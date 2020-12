Fischstäbchen haben am frühen Donnerstagmorgen in Niedereschach im Schwarzwald-Baar-Kreis einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Ein Mann hatte die Fischstäbchen während seiner Nachtschicht in den Ofen geschoben und dort vergessen. Das verkohlte Essen rauchte stark und löste in der Firma einen Brandalarm aus. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen und stellte lediglich den Alarmmelder wieder scharf.