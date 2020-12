Der 15. Spieltag in der zweiten Deutschen Eishockeyliga wird um einen Tag vorverlegt. Davon betroffen ist auch die Partie des EHC Freiburg gegen die Kassel Huskies. Das Spiel wird nun nicht am 23. sondern bereits am 22. Dezember um 19 Uhr 30 in der Echte Helden Arena in Freiburg ausgetragen. Mit Hinblick auf das Weihnachtsfest und eine Vielzahl von Nachholspielen haben sich die Clubs in der Liga darauf geeinigt, an Weihnachten einen Tag länger Pause zu machen. Das nächste Auswärtsspiel des EHC Freiburg ist bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag in Ravensburg.