Das Wasserkraftwerk von Energiedienst in Rheinfelden hat seit Inbetriebnahme vor zehn Jahren 5,75 Millionen Megawattstunden Strom erzeugt. Das teilt das Unternehmen zum Jubiläum mit. In diesen zehn Jahren sind 170.000 Haushalte mit Strom versorgt worden, 50.000 Fische haben die Aufstiegstreppen im Rhein genutzt und pro Jahr haben durchschnittlich mehr als 6.000 Menschen das Kraftwerk besucht, so Energiedienst. 2010 ging das damals 380 Millionen Euro teure Rheinkraftwerk offiziell ans Netz.