Der Caritasverband mit Sitz in Freiburg fordert mehr externes Personal für Corona-Tests in Pflegeheimen. Kommunen und Länder sind aufgerufen, mit allen verfügbaren Kräften, sei es der Medizinischen Dienste, von Medizinstudierenden, pensionierten Ärztinnen und Ärzten, der Bundeswehr und von Hilfsorganisationen wie dem THW, die Einrichtungen zu unterstützen. Der Schutz vulnerabler Gruppen sei eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft, so Caritas-Präsident Peter Neher, nicht nur für Altenheime und Wohlfahrtsverbände.