Der Energiedienstleister badenova mit Sitz in Freiburg bekommt zwei neue Vorstände. Hans-Martin Hellebrand aus Bad Homburg kommt für den ausgeschiedenen Finanzvorstand Maik Wassmer, Heinz-Werner Hölscher aus Osnabrück folgt auf Technikvorstand Mathias Nikolay, der im Februar 2022 in den Ruhestand geht. Beide sollen im kommenden Sommer bei badenova starten, heißt es in einer Mitteilung. Mit der Neubesetzung in der Führung leite man einen Generationswechsel ein, der mit vielen neuen Impulsen und Themen bereichern wird, so Vorstandsvorsitzender Radensleben.