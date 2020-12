Gehen Südbadener im Dreiländereck während des Lockdowns vermehrt in die Schweizer Nachbarschaft zum Einkaufen? Mitten unter der Woche ist davon in den Parkhäusern von Einkaufzentren nichts zu sehen. Autos mit deutschem Kennzeichen sind selten - ob im Basler Stücki-Shoppingcenter oder im Parkhaus der IKEA-Filiale in Pratteln im Kanton Basel-Land. Mathias Böhm, der Geschäftsführer der Basler Vereinigung „Pro Innenstadt“ mit über 500 Mitgliedern, kann sich vorstellen, dass deutsche Kunden jetzt im Lockdown in dem Maße nach Basel kommen, wie sie es an Feiertagen wie Allerheiligen tun, wenn die Geschäfte in Deutschland geschlossen und in der Schweiz geöffnet sind.