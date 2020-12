Fünfzehn südbadische Oberbürgermeister haben das Krisenmanagement der Landesregierung in der Corona-Pandemie kritisiert. In einem Brief werfen sie Ministerpräsident Kretschmann schlechte Kommunikation vor. Die Menschen würden viele Fragen stellen, in den Rathäusern könne man diese oft nur schwer beantworten. Denn die neue Corona-Verordnung sei erst kurz vor Mitternacht veröffentlicht worden. In anderen Bundesländern habe das besser geklappt. Gleichzeitig machen die fünfzehn Oberbürgermeister darauf aufmerksam, dass Krankenpfleger, Ärzte, Lehrer, Erzieher und Mitarbeiter in den Rathäusern inzwischen sehr erschöpft seien. Es zehre an den Nerven aller Beteiligten, wenn wenige Stunden vor dem Lockdown keine gesicherten Auskünfte gegeben werden können. Die Landesregierung müsse die Menschen vor Ort ernst nehmen.