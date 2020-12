Derzeit liegt der Inzidenzwert bei 268,1. In den nächsten Tagen könnte er die Marke von 300 überschreiten, so das Landratsamt. Aus Sicht von Landrat Wolf-Rüdiger Michel sind die schärferen Coronamaßnahmen gerade noch rechtzeitig gekommen. Er geht davon aus, dass die Coronazahlen auch in den nächsten Tagen noch weiter ansteigen. Frühestens in zehn Tagen würden sich die Maßnahmen bemerkbar machen, so seine vorsichtige Prognose. Er hofft, dass die Zahlen ab der zweiten Januarwoche deutlich zurückgehen. Voraussetzung dafür sei, dass man an Weihnachten und an Silvester nicht über die Stränge schlage.