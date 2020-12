Die Kirchen auch in Südbaden passen ihre Weihnachtsgottesdienste den neuen Corona-Verordnungen an. Die Gottesdienste sollen in veränderter Form stattfinden. Es gelten Vorgaben wie Abstands- und Hygieneregeln, Gesangsverbot und Anmeldepflicht. Viele Angebote im Internet, Radio und Fernsehen sollen es allen Menschen ermöglichen, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Die Erzdiözese Freiburg teilte mit, dass wegen der sehr dynamischen Situation die Planungen in den Gemeinden meist noch nicht abgeschlossen seien. Wer einen Gottesdienst besuchen wolle, solle sich aber schon jetzt informieren, wie viele Plätze es gibt und wie man sich anmeldet. Gottesdienste gelten auch in den landesweiten Ausgangsbeschränkungen als triftiger Grund, das Haus zu verlassen. Das Erzbistum empfiehlt den Gemeinden aber, Gottesdienste so zu planen, dass die Gläubigen um 20 Uhr zu Hause sein können. Für Heiligabend gelte diese Empfehlung aber nicht.