Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat in einer Videokonferenz mit Schulleiterinnen und Schulleitern vom Hochrhein die Schließung der Schulen verteidigt. Sie setzt aber auch darauf, dass die Schulen nach den Weihnachtsferien am 10. Januar wieder öffnen. Schulen seien keine Baumärkte, so Eisenmann auf die Frage, wie es denn nun weitergehe. Präsenzunterricht sei unverzichtbar und wichtig. Nur bei hohen Infektionszahlen soll in höheren Klassenstufen zwischen Fern- und Präsenzunterricht gewechselt werden. Sie setzt auf das Konzept, wonach in den Regionen mit der Pandemiestufe 3 höhere Klassenstufen in einem rollierenden System wechselweise vor Ort und digital unterrichtet werden sollen. Einige Schulen hätten sich dies auch schon jetzt vorstellen können. Doch Eisenmann verweist auf die Entscheidung der Ministerpräsidenten am vergangenen Sonntag und spricht von einem „guten Kompromiss“. Es wäre kaum möglich gewesen, innerhalb von zwei Tagen Fernunterricht für alle zu organisieren.