Die Stadt Weil am Rhein hat die für kommenden Samstag geplante "Querdenken"-Demonstration und den anschließenden Protestzug durch die Innenstadt verboten. In Zeiten eines stark gestiegenen Infektionsgeschehens stellt dies aus Sicht der Stadt eine nicht vertretbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dar. Die Behörde bezieht sich dabei auf das Grundrecht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Gesundheit, das im Moment schwerer wiege, als das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Der Anmelder der Demonstration habe nicht überzeugend darstellen können, dass er in der Lage und auch gewillt ist, die Hygiene-Auflagen durchzusetzen, so die Stadt.