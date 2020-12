Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG, SWEG, schränkt ihren Bus-Verkehr ein. Grund dafür ist die Entscheidung der baden-württembergischen Landesregierung, die Schulen und Kindertagesstätten von Mittwoch an zu schließen. Aufgrund der aktuellen Lage können sich jederzeit Änderungen ergeben, teilt die SWEG mit. Ab Mittwoch entfallen alle zusätzlich eingesetzten Corona-Verstärkerbusse. Zudem fahren ab Mittwoch an einige SWEG-Linien nach dem Ferienfahrplan, etwa im Landkreis Lörrach und im Ortenaukreis. Von Montag, 21.12. 2020, an fahren SWEG-Busse am Kaiserstuhl sowie im Markgräflerland nach dem Ferienfahrplan. Fahrgäste werden gebeten, sich über ihre Busverbindungen zu informieren.