Die Vorbereitungen für eine Massenimpfung gegen das Coronavirus in Deutschland sorgen bei den Herstellern von medizinischen Spezialkühlschränken für eine erhöhte Nachfrage. So zum Beispiel bei der Philipp Kirsch GmbH aus Willstätt in der Ortenau. Das Unternehmen beliefert unter anderem Impfzentren, Pharmaunternehmen und Krankenhäuser. Die Firma verzeichne eine hohe Anzahl an Bestellungen, so der Geschäftsführer Jochen Kopitzke. Zwischen Januar und November sei der Auftragseingang um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Kopitzke spricht von einer Umsatzsteigerung um acht Prozent auf 15 Millionen Euro.