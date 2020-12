Die wirtschaftliche Situation der Landwirte hat sich im Wirtschaftsjahr 2019/2020 leicht verbessert, teilt der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband in einer Pressemitteilung mit. Allerdings mussten viele Viehbetriebe teils schwere Verluste hinnehmen. Ernsthaft Sorgen bereiten ihm Betriebe, die von Tieren beziehungsweise Tierprodukten leben, allen voran Schweinezüchter, so BLHV-Präsident Werner Räpple. Die Auswirkungen der Corona-Krise und der in den Keller gerutschte Schweinepreis würden viele Betriebe zur Aufgabe zwingen. Zwar hätten Landwirtschaftsbetriebe im Schnitt etwa 10 Prozent Plus erwirtschaftet. Doch einen Großteil davon müssten sie in Neuerungen investieren, um weiter zu existieren. Neue Auflagen und Einschränkungen müssten in vollem Umfang ausgeglichen werden, fordert Räpple. Vor allem der Lebensmitteleinzelhandel müsse mit in die Verantwortung genommen werden, damit bäuerliche Betriebe und junge Hofnachfolger eine Perspektive hätten.