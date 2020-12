Aufgrund der hohen Corona-Infektionsrate und einer überdurchschnittlichen Sterberate in der Region sei dies die richtige Entscheidung, erklärte der Elzacher Bürgermeister Roland Tibi im SWR. Die Gesundheit der Bevölkerung stehe an erster Stelle. Angesichts des Lockdowns und mit der Ungewissheit was danach komme, sei ausgelassenes Feiern an Fasnet nicht angemessen. Zudem hätte man frühzeitig mit den Vorbereitungen beginnen müssen. Dies sei jedoch schwierig geworden, so Armin Becherer, Zunftmeister der Elzacher Narrenzunft (Audio). Beispielsweise könnten Genehmigungen von Straßensperrungen und andere notwendige Vorkehrungen nicht in die Wege geleitet werden. Schon einmal ist die Elzacher Fastnacht ausgefallen, und zwar im Jahr 1991 - Hintergrund war der Golfkrieg.