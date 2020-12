Trotz der 85 Corona-Fälle im Pflegeheim "Stella Vitalis" in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) sieht die Geschäftsführung keine Lücke im Hygienekonzept. Von den 94 Heimbewohner haben sich 79 mit dem Virus infiziert. Sechs Mitarbeiter wurden ebenfalls positiv auf Corona getestet. Nicht das Hygienekonzept ist das Problem, sondern die Frage, wie es vor Ort in Weil am Rhein gelebt wird. So sieht es der Geschäftsführer von "Stella Vitalis", Maximillian Mank. Er hat aus der Firmenzentrale zwei Mitarbeiter zur Überprüfung der Corona-Maßnahmen nach Weil geschickt. Einen Grund für die starke Verbreitung des Virus im Heim vermutet Mank in der Tatsache, dass die infizierten Bewohner - von zwei Ausnahmen abgesehen - keine Symptome der Erkrankung zeigen und gezeigt haben. Nur in einem Fall gibt es starke Symptome. Wurden die Heimmitarbeiter bislang alle zehn Tage getestet, so müssen sie seit dem Wochenende täglich einen Corona-Schnelltest machen.