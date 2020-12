EU-Parlamentspräsident David Sassoli wird am Montag in Straßburg symbolisch eine Sitzung des Parlaments eröffnen. Seit Februar hat das Gremium wegen der Corona-Pandemie am Zweitsitz in Brüssel getagt. Auch heute wird die eigentliche Debatte dort stattfinden. Dass der offizielle Sitz des EU-Parlaments in Straßburg seit Monaten verwaist ist, hatte zuletzt für Spannungen zwischen der französischen Regierung und EU-Vertretern gesorgt. Emmanuel Macron und Europa-Staatssekretär Clément Beaune hatten sogar Entschädigungen für Hotellerie und Gastronomie in Straßburg ins Gespräch gebracht. Die Rückkehr des Parlaments nach Straßburg wird auch heute nicht erfolgen. Aber es soll neben dem symbolischen Akt im Parlament verschiedene Gespräche geben. Staatssekretär Beaune reist aus Paris an, um David Sassoli zu treffen. Außerdem ist ein Treffen mit Straßburgs Bürgermeisterin Jeanne Barseghian geplant.