In Baden-Württemberg ist das sogenannte Clusterprogramm zur Ermittlung freier Intensivbetten für Covid-19-Patienten angelaufen. 120 Kliniken im Südwesten, darunter auch die Uniklinik Freiburg, beteiligen sich an dem Projekt. Mithilfe einer Computersoftware tragen die Kliniken täglich ihren Bedarf und ihr Angebot an Intensivbetten ein. Wenn in einer Klinik alle Betten belegt sind, können Krankenhäuser mit freien Kapazitäten aushelfen. Zur besseren Organisation wurden dazu sechs Versorgungsgebiete, sogenannte Cluster, im Südwesten gebildet.