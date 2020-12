Zahlreiche Menschen hat es am Wochenende zum Wandern, Schlittenfahren oder Langlaufen in den Schwarzwald gezogen. Trotz des großen Besucheransturms rund um den Kandel, Schauinsland und Feldberg war es für die Bergwacht Schwarzwald mit vier Einsätzen ein relativ ruhiges Wochenende. Schlittenfahrer, Langläufer, Skitourengeher und Wanderer hielten die coronabedingten Abstandsregeln ein, lobte der Landeschef der Bergwacht, Adrian Probst. Nach einem Andrang von Ausflüglern und einem Verkehrschaos am Kandel vergangenes Wochenende hat die Polizei dort am Samstag und Sonntag verstärkt kontrolliert. Die Zufahrt zum Kandel über die Landstraße 186 war außerdem am Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr gesperrt.