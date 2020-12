Die Polizei in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) hat am Samstag eine Geburtstagsfeier wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung aufgelöst. Eine Anwohnerin wurde auf die Party aufmerksam. Sie meldete sich gegen 23 Uhr bei der Polizei in Weil am Rhein, weil sie eine Hausparty in einem Mehrfamilienhaus vermutete. Zwei Polizeistreifen gingen dem Hinweis nach und trafen tatsächlich neun junge Erwachsene an, die gerade einen Geburtstag feierten. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass die neun Personen allesamt aus unterschiedlichen Haushalten kamen. Die Party wurde durch die Polizei aufgelöst. Alle Anwesenden wurden wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt.