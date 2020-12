Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) unterstützt die Verschärfung der beschlossenen Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Vor Weihnachten alles herunterzufahren, sei richtig, sagte der 36-Jährige auf SWR-Anfrage. Die Maßnahmen seien zwar eine gesellschaftliche, familiäre und wirtschaftliche Herausforderung, aber notwendig. Es gebe keinen anderen Weg als diesen Lockdown. Gleichzeitig appellierte Horn an die Bürgerinnen und Bürger, am Montag und Dienstag nicht in die Innenstädte zu stürmen. Es gelte zu reduzieren, damit der Lockdown auch den gewünschten Effekt bringe. Ab Mittwoch tritt bis zum 10. Januar ein harter Lockdown in Kraft. Der Einzelhandel wird mit Ausnahmen geschlossen. Auch Schulen und Kitas sollen geschlossen werden.