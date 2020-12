Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mühlheim an der Donau (Kreis Tuttlingen) ist am Samstag in Brand geraten. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Flammen hätten auch auf das Dachgeschoss übergegriffen. Eine Bewohnerin des Hauses erlitt laut Polizei durch die starke Rauchentwicklung eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst habe sie in eine Klinik gebracht. Ersten Schätzungen nach liegt der Schaden am Gebäude bei etwa 200.000 Euro.