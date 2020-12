Auf einem Autobahn-Rastplatz bei Offenburg (Ortenaukreis) haben sich am Samstag drei Menschen und fünf Hunde aus einem brennenden Auto gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, verlor der Wagen bereits während der Fahrt an Leistung und es quoll Rauch aus dem Motorraum. Die Insassen steuerten daraufhin einen Rastplatz an und brachten sich in einer Toilettenanlage in Sicherheit. Es gelang der Feuerwehr nicht, die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Erst ein Einsatztrupp unter Atemschutz brachte den Brand kurz darauf unter Kontrolle.