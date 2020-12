Nach einem Ansturm von Ausflüglern und einem Verkehrschaos am vergangenen Wochenende wird die Zufahrt zum Kandel am Sonntag beschränkt. Die Landstraße von Waldkirch (Kreis Emmendingen) wird für Autos gesperrt, um Menschenansammlungen zu vermeiden und das Infektionsrisiko zu minimieren. Von Glottertal kommend soll der Verkehr aber fließen können. Auch die Gemeinde Oberried (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat die Zufahrt zum Stollenbach gesperrt, nachdem am ersten Dezemberwochenende knapp 500 Autos und entsprechend viele Menschen auf dem Berg waren. Auf dem Feldberg waren trotz des nebligen Wetters schon am Samstag viele Familien mit Schlitten unterwegs, meldete Gunnar Fehm, Leiter der Bergrettungswache auf dem höchsten Schwarzwald-Gipfel.