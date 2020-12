In einem Hochhaus in Emmendingen ist es am Freitagabend zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Im 13. Stock wurde ein Rauchwarnmelder ausgelöst. Die Feuerwehr Emmendingen konnte dann aber schnell Entwarnung geben. Eine 83-jährige Bewohnerin hatte sich in der Mikrowelle eine Mahlzeit zubereiten wollen. Dabei hatte sie das Gerät falsch bedient.