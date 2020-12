In Herbolzheim im Kreis Emmendingen hat der Eigentümer eines Wohnhauses sein Anwesen mit mehr als 50.000 Lämpchen weihnachtlich geschmückt. Zunächst hat die Polizei ein Handyvideo des bunten Hauses gedreht und veröffentlicht. Jetzt kann sich der Eigentümer des Weihnachtshauses vor dem Andrang kaum mehr retten. Neugierige kommen von überall her, teils aus einem Umkreis von mehr als hundert Kilometern, um das Haus zu bestaunen. Viele Autos verstopfen die Straßen, Besucher blockieren die Gehwege. Eine Besucherin findet das Haus megaschön. Sie freut sich, so etwas ansehen zu dürfen, gerade in Corona-Zeiten, wo es keine Weihnachtsmärkte gibt. Ein Nachbar stört sich nicht daran, auch er findet es sehr schön. Auch der Nachbar hat eine kleine Dekoration am Haus. Er will aber nicht mehr machen.