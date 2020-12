Straßburg hat am Freitag der Opfer des Terroranschlags vor zwei Jahren gedacht, bei dem ein Islamist fünf Menschen tödlich verletzt hatte. Angehörige und Freunde der Toten und Menschen, die damals verletzt worden waren, kamen in kleinem Kreis an einer Gedenkstele auf der Straßburger Place de la République zusammen. Sie legten weiße Rosen nieder und appellierten, Hass und Terror zu überwinden. Straßburgs Bürgermeisterin Jeanne Barseghian erinnerte in einer bewegenden Rede daran, dass am Abend des 11. Dezember 2018 die gesamte Stadt verwundet wurde. Der Terrorist, der in der Altstadt wahllos Menschen attackiert hatte, wurde zwei Tage später von Polizisten erschossen.