Am Freitagnachmittag wurde ein Banner zur Erinnerung an die NS-Widerstandskämpferin Gertrud Luckner an der Freiburger Universitätsbibliothek aufgehängt. Im Vorfeld gab es eine heftige Kontroverse um die Hakenkreuze, die auf dem historischen Foto ursprünglich zu sehen waren.

Die Aktion hat gezeigt, wie verkrampft der Umgang mit der Nazi-Diktatur immer noch ist. Organisiert hat das Projekt die Initiative "Wahlkreis 100 Prozent", die zum 900. Jubiläum von Freiburg herausragende Migrantinnen und Migranten der Stadtgeschichte an Gebäudefassaden sichtbar machen will. Den Anfang sollte ein Banner mit der in England geborenen NS-Widerstandskämpferin und Freiburger Ehrenbürgerin Gertrud Luckner machen. Dafür hat die Initiative ein Foto aus dem Jahr 1936 auf eine Leinwand drucken lassen.

Das Aufziehen des Luckner-Banners an der Glasfassade der Freiburger Uni-Bibliothek am Freitag dauerte nur wenige Augenblicke. Gegenüber des einstigen Sitzes der Caritas, wo die engagierte Christin Jahrzehnte lang gearbeitet hatte, hängt nun ein großformatiges Foto von 1936: "Eher unbemerkt, vielleicht auch unabsichtlich, ist Frau Luckner auf diesem Bild zu sehen. Sie läuft in der Freiburger Innenstadt über die Straße, in der Hand ihre Aktentasche", so Clemens Hauser vor rund 30 geladenen Gästen.

Clemens Hauser von der Initiative "Wahlkreis 100 Prozent" SWR Gabi Krings

Der Vorsitzende von "Wahlkreis 100 Prozent" musste wochenlang zittern, ob der "Schnappschuss" überhaupt gezeigt werden konnte. Denn beim ersten Enthüllungstermin vor zwei Monaten hat die Universität Freiburg kurzfristig die Genehmigung zurückgezogen. Der Grund: auf dem Foto, das eine Freiburger Alltagsszene im Nationalsozialismus zeigt, waren auch zwei Hakenkreuzfahnen zu sehen.

Uni Freiburg: Hakenkreuze sind tabu

Nun hängt das Banner endlich, allerdings musste der "Wahlkreis 100 Prozent" die Hakenkreuze unkenntlich machen. Der stellvertretende Leiter der Universitätsbibliothek Franz Leithold hat in seiner Begrüßungsrede noch einmal klar gestellt, "dass man kein Hakenkreuzsymbol an einem universitären Gebäude abgebildet haben möchte." Und er ergänzte: "Aber wir waren uns immer einig, dass wir Gertrud Luckner ehren wollen und ehren müssen, in diesen Zeiten." Der Universitätsprofessor sprach von "gestalterischen Problemen", die nun gelöst seien.

Kritik an Haltung der Universität

Einige Gäste der Veranstaltung können das Argument nicht nachvollziehen. Auch Caritaspräsident Peter Neher hat für das Verhalten der Universität kein Verständnis: "Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass sich die Universität schwer tut mit ihrer eigenen Geschichte." Ein wissenschaftlicher Umgang mit der NS-Zeit sehe anders aus, kritisiert auch der Historiker und Verwalter des Luckner-Nachlasses, Franz Brockmeyer. Er findet es falsch, dass die Hakenkreuzflaggen, die hier in der Stadt überall hingen, nicht gezeigt werden dürfen. Man könne ein historisches Dokument nicht so verändern, ärgert er sich.

Tatsächlich muss sich die Universität Freiburg, 75 Jahre nach Kriegsende, kritische Fragen zum Umgang mit dem Nationalsozialismus gefallen lassen. Schließlich hat sie die Inschrift "Dem ewigen Deutschtum" des einstigen Uni-Rektors und Hitleranhängers Martin Heidegger, die über dem Eingang des Kollegiengebäudes I eingraviert ist, immer noch nicht entfernen lassen. Dass sie auf der anderen Seite keine Nazisymbole an ihren Gebäuden dulden will, selbst wenn sie zur Aufklärung und Mahnung dienen, erscheint widersinnig.

Luckner hat unter den Nazis ihr Leben riskiert

Ohne Hakenkreuze auf dem Banner, findet Franz Brockmeyer, werde nicht so deutlich, in welchem historischen Kontext Gertrud Luckner gewirkt hatte. Denn sie sei eine der wenigen Mutigen in Freiburg gewesen, die sich von Anfang an dem Hitler-Regime widersetzt hätten. Unter Einsatz ihres Lebens habe sie sich - umringt von Nationalsozialisten - unermüdlich für die jüdischen Verfolgten eingesetzt, habe Geld, Pässe und Fluchtwege organisiert. Zwei Jahre, von 1943 bis 1945, musste Gertrud Luckner dafür ins KZ Ravensbrück.

Diskussion ist in Gang gesetzt

Clemens Hauser und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter von der Initiative "Wahlkreis 100 Prozent" sind dennoch froh, dass die Leinwand jetzt endlich hängt, wenn auch nicht im Original. Sie hoffen, dass durch den Hakenkreuzstreit und das Luckner-Banner nun ein Diskurs in Gang gesetzt wird. "Denn wir müssen überlegen, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen. Wir müssen sehen, dass Frau Luckner damals ein Feind der Regierung und des Staates war. Es war lebensgefährlich für sie."

Initiative will Denkanstöße geben

Acht Wochen lang wird das Luckner-Banner im Rahmen des Freiburger Stadtjubiläums an der Fassade der Universitätsbibliothek hängen. Acht Wochen lang Zeit für Diskussionen und Erinnerung an eine mutige Freiburgerin.