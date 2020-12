Die 650.000 Beschäftigten der Caritas in Deutschland erhalten eine weitere Corona-Prämie. Das haben die Arbeitgeber- und die Mitarbeiterseite der Bundeskommission des Wohlfahrtsverbandes mit Sitz in Freiburg am Donnerstag beschlossen. Für alle in sozialen Diensten, Pflegeeinrichtungen und kirchlichen Krankenhäusern - mit Ausnahme der Ärzte und Lehrkräfte - gibt es nun eine Einmalzahlung zwischen 300 und 600 Euro. Auszubildende, Schüler und Praktikanten bekommen 225 Euro. Man sei sehr froh, dass die Corona-Prämie für die Caritas endlich komme. Das sei ein gutes Zeichen der Anerkennung geleisteter Arbeit unter schwierigen Bedingungen, sagte Thomas Rühl, Sprecher der Caritas-Mitarbeiterseite. Weiter uneinig sind sich Arbeitgeber und Mitarbeiter jedoch in der laufenden Tarifrunde. Die Verhandlungen werden im kommenden Jahr fortgesetzt.