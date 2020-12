Der sogenannte Liftbus zwischen Titisee und Todtnau über den Feldberg wird in diesem Winter nicht zum Einsatz kommen. Auch der Freizeitbus zwischen Falkau, Bärental und Feldberg wird nicht verkehren. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Die Feldbergbusse fahren jedoch regulär im Stundentakt zwischen Titisee und Todtnau - angepasst an die Anschlüsse der Höllentalbahn in Titisee sowie der Dreiseenbahn in Bärental.