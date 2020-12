Das unterscheidet PCR- und Schnelltest

Wer mit einem Covid-19-Verdacht zum Arzt oder in eines der Corona-Testzentren geht, bekommt einen Abstrich.

Der Standardtest ist dafür bislang der sogenannte PCR-Test. Es geht darum, im entnommenen Abstrich Viren-Gene nachzuweisen. Das hat den Vorteil, dass man schon zeigen kann, dass sich jemand angesteckt hat, bevor das Immunsystem reagiert hat. Im Labor wird dafür zunächst das Erbgut des Virus mit einer sogenannten PCR, einer Polymerase-Ketten-Reaktion, vermehrt. Das geht nur, wenn das Virus auch in der Probe vorhanden ist - schlägt der Test also an, ist der Patient infiziert. Ein Nachteil bei PCR-Tests: Allein die Vermehrung der Virusprobe dauert normalerweise einige Stunden. Man kann sie zudem nicht einfach vor Ort in der Arztpraxis durchführen - man braucht dafür ein Labor und geschultes Personal.

Antigen-Schnelltests suchen nicht nach dem Erbgut des Virus, sondern nach speziellen Eiweißmolekülen in der Oberflächenstruktur des Virus, also auf seiner Hülle. Dabei sind die bislang entwickelten Antigen-Tests allerdings nicht so zuverlässig wie die PCR-Tests. Mit der PCR-Methode kann man geringere Virusmengen im Rachenabstrich nachweisen als mit dem Antigentest.

Am Testverfahren ändert sich für den Getesteten nichts: Der Abstrich muss im Rachen oder über die Nase genommen werden, bis die Rachenwand erreicht wird.

Ein Ergebnis gibt es beim Schnelltest schon nach ungefähr 20 Minuten. Die schnellsten PCR-Tests dauern rund 40 Minuten. In den meisten Fällen dauert es nach einem PCR-Test allerdings viel länger, bis man ein Ergebnis bekommt, nämlich ein bis zwei Tage.