Der Kanton Aargau und seine Kliniken werben mit einer Fotokampagne für Vorsicht in der Corona-Pandemie während der Weihnachtstage. Die hohe Zahl von zuletzt 500 Corona-Neuinfektionen am Tag sorgt in den Kliniken für Engpässe. „Wir sehen, was COVID-19 anrichtet. Bewahren Sie uns vor dem Kollaps.“ Dieser Appell des Aargauer Pflegepersonals steht auf einem Plakat mit einem Foto aus einer Intensivstation. Ein Corona-Patient liegt auf dem Rücken im Bett und wird beatmet. Die Plakatmotive begegnen den Aargauern nun in Arztpraxen, auf Plakatwänden oder in den sozialen Medien - immer mit der Aufschrift: „Danke, dass Sie an Weihnachten Geschenke und keine Viren verteilen!"