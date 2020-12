per Mail teilen

Straßburg gedenkt am Freitag des Terroranschlags vor zwei Jahren. Am Abend des 11. Dezember 2018 hatte ein Islamist fünf Menschen tödlich verletzt und weitere verwundet. Um 20 Uhr sollen in der Stadt alle Kirchenglocken läuten, eine größere Gedenkveranstaltung gibt es wegen der Corona-Pandemie aber nicht.