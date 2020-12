Die traditionellen Veranstaltungen der Basler Fasnacht wie der bekannte „Morgenstreich“ können im nächsten Februar wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Anders als in diesem Jahr gibt es bislang für das nächste Jahr aber kein generelles Fasnachtsverbot durch die Schweizer Behörden. Darauf weist das Basler Fasnachts-Comité hin und will sich deshalb auf Aktivitäten mit dem Fasnachtsnachwuchs konzentrieren. Eine Idee: Ein Fasnachtsspaziergang durch Basel mit verschiedenen Stationen, die Ereignisse aus dem Kalender einer Fasnachtsclique in Erinnerung rufen. Ansonsten gibt es in Basel 2021 keine Fasnachtsumzüge, keine Guggenkonzerte, keine Laternenausstellung und keinen Morgenstreich. Selbst zu Zeiten der Spanischen Grippe war die Fasnacht nur verschoben worden.