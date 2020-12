Am Donnerstagmorgen hat sich in der Freiburger Innenstadt ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ereignet. Fünf Personen wurden verletzt - darunter zwei Kinder.

Die Polizei hat Augenzeugenberichte bestätigt, nach denen am Donnerstagmorgen in Freiburg ein Autofahrer plötzlich und verbotenerweise vom Schwabentorring nach links in die Wallstraße abgebogen war. Der Wagen erfasste bei diesem Abbiege-Fehler die parallel fahrende Straßenbahn der Linie 1 auf der Fahrt in Richtung Innenstadt. Die Bahn prallte daraufhin gegen einen Laternen-Mast und wurde aus dem Gleis geworfen.

Freiburger Straßenbahn nach Kollision mit falsch abgebogenem PKW entgleist SWR Bargon/Krings/Wolf

Laut Polizei und Rettungskräften erlitten einige der rund 50 Passagiere einen Schock. Vier PKW-Insassen, darunter zwei Kinder, und der Straßenbahn-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Bereich vor dem Schwabentor wurde weiträumig abgesperrt. Wegen erheblicher Verkehrsbehinderungen sind Autofahrer gebeten den Unfallbereich weiträumig zu umfahren.