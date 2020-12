Wenige Tage nach einem Erdbeben der Stärke 3,5 bei Straßburg stehen mehrere Geothermievorhaben auf dem Prüfstand. Für eine Anlage in Vendenheim hatte die örtliche Präfektin bereits am Montag den endgültigen Stopp verfügt. Die Aktivitäten dort gelten als Auslöser einer Reihe von Erdstößen der vergangenen Wochen, die Experten Rätsel aufgeben. Die Anlage, an der zuletzt mehrere Tests liefen, wird deshalb peu à peu heruntergefahren. Für die Betreiber-Firma Fonroche stehen gleichzeitig zwei Vorhaben im Westen Straßburgs auf der Kippe und auch ein Projekt von Électricité de Strasbourg in Illkirch wird überprüft. Man müsse erst verstehen, was passiert sei, so Präfektin Josiane Chevalier.