Die Fußball-Regionalliga Südwest muss ihren Spielbetrieb voraussichtlich am Wochenende wieder aufnehmen. Sechs Vereine hatten dagegen vor dem Mannheimer Landgericht geklagt und verloren, darunter der Bahlinger SC. Der Verein vom Kaiserstuhl akzeptiert das Urteil des Gerichts. Man habe den Rechtsweg beschritten, weil man es angesichts der derzeitigen Corona-Situation nicht mit dem Gewissen vereinbaren konnte, die berufstätigen Spieler einer zusätzlichen Gefahr auszusetzen, erklärte der Vorsitzende Dieter Bühler. Es sei vor allem darum gegangen, Rechtssicherheit zu bekommen und sich hinterher keine Vorwürfe machen zu müssen. Nun konzentriert sich der Bahlinger SC auf die anstehenden Spiele, das nächste wird schon am Samstag in Mainz.