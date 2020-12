Wegen eines Buttersäureanschlags in zwei Diskotheken in Lahr im Dezember 2019 sind zwei Männer vom Amtsgericht verurteilt worden. Ein 27-Jähriger wurde wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. Ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und 3.000 Euro Geldstrafe lautet das Urteil. Er hatte die Tat im Prozess gestanden. Ein 35-Jähriger wurde wegen Beihilfe zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.200 Euro verurteilt. Laut Anklage waren die beiden Männer angetrunken in die Diskotheken gegangen und hatten die Buttersäure mit kleinen Spritzen verteilt. Sie sollen auf der Tanzfläche andere Menschen direkt angespritzt haben. 16 Personen wurden verletzt, die meisten im Kopfbereich. Viele hatten brennende Hautrötungen.