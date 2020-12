Die beiden Blöcke des grenznahen Schweizer Atomkraftwerks Beznau sind am Mittwochmorgen für Reparaturarbeiten abgeschaltet worden. Grund sind Mängel bei den Notstromdieseln. Zwei von sechs Maschinen seien nicht vorschriftsgemäß montiert worden, so die Kraftwerksleitung. Die Notstromdiesel sollen bei schweren Erdbeben sicherstellen, dass die Reaktoren unter Kontrolle bleiben. Die vier richtig montierten Maschinen hätten dies aber auch gewährleisten können, so die Kraftwerksleitung. Die Arbeiten an den beiden Maschinen sollen drei bis vier Wochen dauern. Block 1 des grenznahen Schweizer Atomkraftwerks Beznau hat 51 Betriebsjahre und gilt als ältestes AKW der Welt.