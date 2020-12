per Mail teilen

Das Haus der Natur am Feldberg öffnet mit strengen Corona-Regeln wieder seinen Infobereich und den Shop. Maximal zehn Personen dürfen den Raum gleichzeitig betreten, natürlich nur mit Maske, heißt es in einer Mitteilung des Naturschutzzentrums. Da auf dem Feldberg schon gut 25 cm Schnee liegen, können auch Schneeschuhe ausgeliehen oder geführte Schneeschuhtouren gebucht werden. Im Naturschutzzentrum rechnet man in den kommenden Wochen mit einem regelrechten Ansturm auf die schneereichen Hochlagen des Schwarzwalds. Die Ausstellung im Haus der Natur bleibt allerdings bis auf Weiteres geschlossen.