In der Freiburger Justizvollzugsanstalt werden die Ergebnisse von Corona-Tests aller Insassen und Bediensteten erwartet. Zur Auswertung ist ein mobiles Testlabor aus Mannheim vor Ort. Der Test-Truck wurde gerufen, weil ein Insasse in der JVA Freiburg positiv auf Corona getestet wurde und unklar ist, beim wem er sich angesteckt haben könnte, so die Gefängnisleitung. Da er weder Ausgang noch Besuch hatte, kämen eigentlich nur andere Gefangene oder Bedienstete infrage. Die Testergebnisse sollen heute oder spätestens morgen vorliegen. Werden weitere Insassen positiv getestet, müssen sie isoliert werden. Die negativ Getesteten könnten wieder ihrem gewohnten Alltag nachgehen. Für alle Inhaftierten waren vorsorglich Hofgänge und Freizeitaktivitäten gestrichen worden.