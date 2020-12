Der Gemeinderat in Freiburg hat am Dienstag mehrheitlich beschlossen, die Forderungen des Fuß- und Radentscheids durch die Verwaltung in den kommenden Monaten und Jahren prüfen und gegebenenfalls umsetzen zu lassen. Der Gemeinderat und die Stadtspitze bekräftigen damit ihren Einsatz für die Verkehrswende in Freiburg. Nach einer kontrovers geführten Debatte im Gemeinderat steht das Bekenntnis, mehr für Fußgänger und Radfahrer in Freiburg tun zu wollen. Für Fabian Kern, Vertreter des Fuß- und Radentscheids, ist das ein Erfolg – nachdem zwei Bürgerbegehren der Initiative im September wegen Formfehlern als rechtlich unzulässig erklärt worden waren. Hintergrund der Abstimmung war ein interfraktioneller Antrag.