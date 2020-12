per Mail teilen

In Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben Diebe rund 24 Tonnen Energydrinks gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Sattelauflieger, auf dem die Getränken sich befunden hätten, sei demnach am Wochenende aus einem Industriegebiet verschwunden. Der Auflieger war dort den Angaben zufolge für den späteren Weitertransport abgestellt. Den Gesamtwert des Diebesguts bezifferte die Polizei auf etwa 110.000 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.