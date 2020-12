Nach massiven Protesten hat sich der Badische Verlag von der Veröffentlichung einer Beilage der Freiburger AfD distanziert. Die Beilage der AfD-Gruppe im Gemeinderat war Teil der kostenlosen Wochenzeitung „Der Sonntag“. Zunächst hatte der Verlag die Veröffentlichung gerechtfertigt. Montagabend ruderte er jedoch zurück. „Die Abwägung war im Ergebnis falsch“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von Verleger Wolfgang Poppen und Chefredakteur Thomas Fricker. Man habe vor dem Dilemma gestanden, dass man der AfD entweder die Gelegenheit biete, „sich als von der vermeintlich bösen Systempresse unterdrücktes Opfer in der Märtyrerrolle zu inszenieren“ oder den Nutzern eine zweifelhafte Beilage zuzustellen. Und diese als Werbung zu sehen, was nicht erkennbar war. Die Abwägung war falsch heißt es jetzt. Fricker und Poppen kündigten als Konsequenz an, die Richtlinien für politische Werbung im Badischen Verlag zu überprüfen, um eine Wiederholung in Zukunft ausschließen zu können.