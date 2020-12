Der für Anfang Februar geplante Heim-Weltcup der Snowboardcrosser am Feldberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist abgesagt. Das gab der Verband Snowboard Germany am Dienstag bekannt. Für das Rennen im Hochschwarzwald vom 5. bis 7. Februar konnten auch wegen der Corona-Hygienevorgaben nicht genügend Helfer zusammengebracht werden. Hinzu komme die Ungewissheit über die Öffnung der Liftanlagen am Feldberg und den Verlauf der kompletten Ski- und Snowboardsaison, hieß es in einer Mitteilung. Anders als die Snowboarder sollen dagegen die Skicrosser am Feldberg vom 29. bis 31. Januar ihren Weltcup bekommen. Laut Thorsten Rudolph vom Organisationskomitee sollen für diesen einen Event genügend Helfer zur Verfügung stehen.