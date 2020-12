In zwei südbadischen Landkreisen droht eine nächtliche Ausgangssperre. Die Corona-Infektionszahlen sind wieder über die kritische Marke angestiegen.

In den Kreisen Lörrach und Tuttlingen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montag wieder die kritische Marke von 200 in der sogenannten 7-Tage-Inzidenz überschritten.

dpa Bildfunk Symbolbild

Ausgangssperre bei hohem Wert in Folge

In Lörrach liegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei über 205, in Tuttlingen bei fast 210. Wenn die 200-er Marke der 7-Tage-Inzidenz in Lörrach und Tuttlingen auch am Mittwoch und Donnerstag, also drei Tage in Folge überschritten wird, muss in den betroffenen Landkreisen zur Vermeidung von Kontakten eine nächtliche Ausgangssperre erlassen werden. Die Ausgangssperre gilt von 21 Uhr bis 5 Uhr.

Ausnahmen der Ausgangssperre mit triftigem Grund

Um dann noch das Haus verlassen zu dürfen, braucht es einen triftigen Grund wie beispielsweise die Berufsausübung, die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung oder das Versorgen von Tieren. Friseurläden, Sonnenstudios und Barbershops werden geschlossen. Dem Einzelhandel sind dann besondere Verkaufsaktionen verboten - wie Räumungs- oder Schlussverkauf.