Die Stadtverwaltung in Freiburg hat in der Gemeinderatssitzung am Montag Entwürfe für den Doppelhaushalt 2021/2022 vorgestellt. Darin sind Investitionen von insgesamt 228 Millionen Euro geplant. „Sparen, priorisieren, optimieren“ – diese Richtlinien hat die Stadtverwaltung für den neuen Doppelhaushalt festgelegt. Trotz höherer Ausgaben und weniger Einnahmen sollen weiterhin Millionen-Investitionen in die Bereiche Wohnen, Bildung, Digitalisierung, Mobilität und Klimaschutz fließen, so Oberbürgermeister Martin Horn. Geplant sind Kassenentnahmen von 33 Millionen Euro und Kreditaufnahmen von 90 Millionen Euro. Außerdem will Oberbürgermeister Martin Horn eine Strukturreform bei der Verwaltung, Eigenbetriebe und Gesellschaften vorantreiben. Im April 2021 will der Gemeinderat den Doppelhaushalt verabschieden.