per Mail teilen

Am späten Montagnachmittag hat im Freiburger Ortsteil Tiengen das Dachgeschoss in einem vierstöckigen Wohnhaus gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt worden sei niemand, so die Polizei weiter. Der Sachschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar sei, seien die Bewohner durch die Stadt Freiburg anderweitig untergebracht worden.