Der Oberrheinrat hat am Montag in einer Onlinekonferenz mehrere Resolutionen verabschiedet. Ziel ist eine noch bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Die Grenzregion soll als einheitlicher Lebensraum verstanden werden. Angesichts der Corona-Pandemie will der Oberrheinrat deshalb die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen weiter stärken. Gleiches gilt für die Mobilität. Hier gibt es die Empfehlung, den Öffentlichen Nahverkehr grenzüberschreitend auszubauen - beispielsweise zwischen Colmar und Freiburg. Weiter wurde beschlossen, sich für den Oberrhein als europäische Modellregion für Innovation und Energiewende einzusetzen. Der Oberrheinrat berät in trinationalen Politikfragen und trifft sich zwei Mal im Jahr. Die Mitglieder kommen aus dem Elsass, Baden-Württemberg, Rheinlandpfalz und der Nordwest-Schweiz.